Natalie Vértiz responde así a rumores sobre presunta infidelidad de Yaco Eskenazi

La modelo Natalie Vértiz respondió a rumores sobre una presunta infidelidad de su pareja, el modelo Yaco Eskenazi, con la presentadora de TV Ethel Pozo.

►Natalie Vértiz: ¿Con quién quería casarse la modelo antes de ser famosa?

►Natalie Vértiz revela cómo el modelaje le cambió la vida: antes sufría porque "era alta y flaca" |VIDEO



Durante la inauguración del restaurante de Alondra García Miró, Mercatto Verde, Vértiz desvirtuó dichas especulaciones.

“Totalmente, me reí porque conozco tanto a Gisela (Valcárcel), a Ethel, hemos celebrado su cumpleaños, es mal intencionado, estamos tan enfocados en lo nuestro que una cosa así no nos puede desenfocar, aparte yo conozco muy bien a la familia de Gisela, a Ethel, me encanta la pareja televisiva que hace con Yaco y le deseo todo lo mejor”, dijo.

En redes sociales, Natalie comparte románticos mensajes en torno a su relación con Yaco Eskenazi.

NIEGA ROMANCE

​

Asimismo, Ethel Pozo aclaró que entre Yaco y ella solo existe una gran amistad. Aclaró que jamás se metería en un matrimonio, pues es "hija de Dios".

"Yo soy creyente, soy una hija de Dios, Natalie y Yaco son una pareja que se quieren, son felices, no hay nada más jalado de los pelos, no hay nada más raro que eso”, sostuvo.