Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi forman una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo; sin embargo, no siempre todo es color de rosa. En la reciente celebración por sus 11 años de matrimonio, la pareja atravesó un momento de tensión horas antes de su cita especial.

En una reciente entrevista con “Magaly TV, la firme”, Natalie Vértiz confesó que, pese a lo importante que era el día, no todo había sido felicidad. Según dijo, tuvo una pequeña discusión con su esposo antes de llegar al aniversario de su salón de belleza.

LEE MÁS: Natalie Vértiz celebra 11 años de relación con Yaco Eskenazi y revela el secreto de su amor

“Llegamos un poquito peleados, pero el amor pudo más”, confesó la empresaria e influencer, despertando el interés de todos por saber que había provocado la tensión en la popular pareja.

Natalie Vértiz revela el motivo por el que casi no celebra sus 11 años de matrimonio con Yaco Eskenazi. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV la firme")

Yaco, por su parte, intentó calmar la situación con humor: “Todo tiene que ser como un cuento de hadas, ella tiene que hacer un poco de resentimiento, como que no quiere la cosa. Yo tengo que perseguir y hacer todos los méritos para que me quiera nuevamente. Tuve que alquilar una vista en Lima para que cene”.

El origen del desacuerdo estuvo relacionado con la importancia que ambos le dan a las fechas especiales. Mientras Natalie considera que los aniversarios merecen ser celebrados y recordados con detalles, Yaco confesó que no suele darle tanta relevancia a cada año de matrimonio.

CONOCE MÁS: Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz festejan 11 años de matrimonio con emotivas dedicatorias

Durante la conversación, la conductora de televisión expresó que esperaba un gesto especial de su esposo. “Yo sí estuve esperando todo el día mi mensaje”, señaló, dejando en claro que las muestras de afecto y reconocimiento son importantes para ella dentro de la relación.

Natalie Vértiz revela el motivo por el que casi no celebra sus 11 años de matrimonio con Yaco Eskenazi. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV la firme")

Natalie también explicó que su principal lenguaje de amor son las palabras de afirmación y los detalles. Por ello, pidió que Yaco exprese con mayor frecuencia lo que siente por ella. Tras escuchar este reclamo, el exchico reality dedicó unas palabras de admiración a su esposa, destacando su faceta como empresaria y madre.

“Increíble lo que has logrado, eres una empresaria, una capa, una mamá, estoy orgulloso y feliz. Por eso estoy acá. No me había dado cuenta, yo le había dicho: ‘¿Qué celebras?’”, dijo Eskenazi antes de sonreír ante su esposa, quien atinó a aceptar la dedicatoria de Yaco.