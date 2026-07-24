Natalie Vértiz revela el motivo por el que casi no celebra sus 11 años de matrimonio con Yaco Eskenazi. (Foto: Instagram / @msperu)
Natalie Vértiz revela el motivo por el que casi no celebra sus 11 años de matrimonio con Yaco Eskenazi. (Foto: Instagram / @msperu)
Por Redacción EC

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi forman una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo; sin embargo, no siempre todo es color de rosa. En la reciente celebración por sus 11 años de matrimonio, la pareja atravesó un momento de tensión horas antes de su cita especial.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.