Natalie Vértiz revela cómo el modelaje le cambió la vida: antes sufría porque "era alta y flaca" |VIDEO

Más que una forma de ganarse la vida, el modelaje fue para Natalie Vértiz -en sus inicios- un instrumento de autosuperación. Le permitió entender que su delgadez y gran estatura no eran "defectos físicos", como creyó alguna vez, sino características potenciales para destacar en importantes pasarelas.

"El modelaje pasa por un tema de amor propio, de lograr muchas cosas. No lo vemos como algo banal, sino como un tema de autosuperación, de quererte a ti misma", refiere la esposa de Yaco Eskenazi. "Cuando estábamos en el colegio, Natalie y yo sufríamos porque éramos altas y flacas, pero eso cambió", agrega la modelo Stephanie Schiller.

De la mano de Schiller, directora del Model of The Year, Natalie anunció la tercera entrega del certamen que enfrentará en escenarios de moda a miles de jovencitas de todo el Perú. El cásting se inicia este sábado 24 de agosto en el Jockey Plaza.

"El cásting es para jóvenes de 14 a 24 años, que tengan toda la voluntad de entrar al mundo del modelaje. Estamos buscando una chica súper completa, que tenga actitud empoderada, que sea real y segura de sí misma", manifiesta Schiller.

" Que tenga un buen corazón valores, que sea disciplinada y responsable. Buscamos chicas reales, competitivas, súper completas, que inspiren cosas buenas. Los estándares de belleza han cambiado. No estamos buscando la chica perfecta", aclara Natalie.

Los concursos de belleza en el mundo están siendo inclusivos y el Model of The Year, no será la excepción. Natalie espera para esta edición, la participación de candidatas transgénero.

"Antes era imposible ver en Miss Universo a una trans o a una mujer rellenita. Estábamos acostumbrados a ver chicas altas y flacas", explica Natalie.

"El año pasado, en el Model of The Year tuvimos a una chica trans que nos llamó mucho la atención por su personalidad. Finalmente, no ganó, pero fue un gusto tenerla", refiere Schiller.

Valiéndose de sus propias experiencias, Vértiz prioriza el tema del empoderamiento en las mujeres que buscan brillar en las pasarelas. "La belleza viene desde adentro, para mí vale más un corazón bueno y una mujer segura, que una cara bonita", destaca.

NUEVOS PROYECTOS



Elegida como Miss Perú Universo en 2011, Vértiz descarta volver a representar a nuestro país en algún otro certamen de belleza, pues ha enfocado su tiempo y prioridades a crecer como actriz. La segunda entrega de "Los Vílchez" marcará su debut actuando en televisión.

"Mis días de concursos de belleza ya terminaron, no me veo participando en el señora Perú porque ahora estoy enfocada a crecer como actriz, a mi escuela de modelo, y proyectos profesionales", acota.

INFLUENCER

Vértiz destaca que no le gustan los títulos, sin embargo reconoce que haberse convertido en influencer, es una "bendición". "Creo que las personas que me leen y siguen creen en mí porque perciben que soy genuina. Trato de ser lo más real posible y recomendar solo las cosas que me parecen reales. El engagement que puedo tener, es orgánico", acota.

EL DATO

La final del Model of The Year será el 7 de noviembre. La ganadora obtendrá un contrato con una agencia de modelos de París y formará parte de campañas de Pantene y tiendas Paris.