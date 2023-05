Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz gozan de uno de los matrimonios más sólidos de la farándula, por lo que el presentador de televisión no dudó en sorprenderla durante la emisión del programa ‘Estás en Todas’ y así agasajarla por el Día de la madre con un enorme ramo de flores, a la vez que unas emotivas palabras que hicieron llorar a su esposa.

“Feliz día de las mamitas mi amor, te amo, eres una mamá fuera de serie, la más dulce, la más linda, la más fuerte, la más guerrera. Tengo una admiración y respeto hacia ti eterno”, empezó diciendo el conductor ante la mirada atónita de su esposa.

“Te amo y soy un bendecido por que la vida te haya puesto en mi camino. No estaría donde estoy si no fuera por ti, por tu soporte, por tu aliento, por todo lo que generas en mí. Me empujas hacia adelante y creo que de eso se trata una pareja, eres la mejor mamá del mundo”, finalizó.

Ante este tierno discurso, Natalie se quebró en vivo y entre su llanto agradeció a su esposo por la sorpresa. Asimismo, se animó a mandar un saludo a todas las madres peruanas.

“Ay Dios mío, de verdad soy una llorona, pero me emociona mucho este día porque me encanta ser mamá, es el regalo más lindo que la vida me ha dado y pasarla con mis bebes mañana es algo hermoso. Quiero mandarles un beso a todas las mamás del Perú, que la pasen lindo y puedan disfrutar de sus hijitos”, dijo entre lágrimas.