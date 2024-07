Yaco Eskenazi se convirtió en el ganador de la octava temporada del reality ‘El Gran Chef: Famosos’, donde se llevó la Olla de oro. Como se sabe, los participantes en la última fecha pueden estar acompañados de sus familiares o seres queridos. Sin embargo, el conductor de televisión estuvo completamente solo esperando los resultados.

Este hecho generó fuertes críticas contra Natalie Vértiz, esposa de Eskenazi. Algunos cibernautas indicaron que, probablemente, la modelo no podría visitar el canal porque trabaja con la competencia, mientras que otros la cuestionaron por no haber hecho una excepción tratándose de su esposo en un momento único y especial.

Ante esta situación, la conductora de ‘Estás en Todas’ decidió pronunciarse a través de las redes sociales y ha hecho un alto a las críticas resaltando que esté donde, Yaco y ella siempre estarán juntos.

“El mejor chef y papacito. Aunque estés lejos sabes que siempre estamos juntos de corazón. Felicidades mi amor, te mereces eso y más”, se puede leer en una fotografía de Yaco con sus dos pequeños.

Natalie Vértiz se pronunció en redes sociales tras críticas. (Foto: Captura / Instagram)

¿Qué dijo Yaco Eskenazi ante la ausencia de Natalie Vértiz?

Yaco Eskenazi se presentó en el programa ‘Arriba Mi Gente’, donde decidió explicar el motivo por el cual su familia no lo acompañó en la final de ‘El Gran Chef Famosos’, donde resultó ganador.

“Quiero aclarar algo, el que no haya venido ningún familiar a estar en el día de la final ha sido responsabilidad mía. Yo no quería que venga nadie. Ustedes saben que mi esposa trabaja en otro canal, claramente no le van a dar permiso. Son las reglas del juego”, inició explicando.

En esa misma línea indicó que tampoco quiso llevar a su madre, hermana o hijos porque quería estar solo en un momento de tanta tensión.

“Es un momento que es bien estresante, bien difícil, yo quería estar tranquilo, no quería tener a mis hijitos ahí que vean si gané o perdí. Lo quería asumir solo y si este no era un momento grato, yo no quería ver la carita de mis hijos. Simplemente, quería comérmelo yo solo”, mencionó.