Natalie Vértiz responde a las críticas que viene recibiendo en redes sociales por su matrimonio con Yako Eskenazi, ya que algunas personas señalan que ella es la responsable de los gastos del hogar. En una reciente entrevista, la modelo puso fin a los señalamientos y dijo que su relación se ha construido con un acuerdo económico desde el inicio.

Lejos de evadir el tema sobre el manejo de la economía en su matrimonio, Natalie Vértiz decidió responder todo tipo de cuestionamientos. Durante una entrevista en “Aquí entre nos”, la influencer reveló que su relación con Yako Eskenazi se basa en acuerdos claros desde el inicio y que cada etapa ha sido parte de un crecimiento conjunto.

Asimismo, aclaró que respeta que cada familia tiene su propia forma de organizarse, pero, en su caso, el equilibrio se logra gracias a la colaboración de los dos.

Natalie Vértiz habló de sómo manejan los gastos en su familia.

“Se respeta todas las perspectivas, pero como te digo, Yaco no es un mantenido, sería incapaz de estar con un mantenido, hay épocas buenas y malas. Yo sí creo en que no tiene nada de malo que pueda ser cincuenta, cincuenta, ¿no? O sea, en mi caso es algo que nos funciona y que hemos ido construyendo poco a poco la vida que ambos soñamos”, expresó Natalie.

Al ser consultada por su esposo, dijo que tiene un carácter fuerte, pero procura mantener el control por el bien de su familia. “Yaco tiene un genio, pero sabe que tiene que controlarse y creo que no quiere un ambiente tóxico para sus hijos”, comentó.

Cabe resaltar que la relación entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi atraviesa un buen momento luego de una década y fruto de su amor tienen dos hijos. Según explicó la modelo, su vínculo se basa en respeto, comunicación y apoyo mutuo.