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Natalie Vértiz se sincera sobre su matrimonio con Yaco Eskenazi. (Foto: Instagram)
Natalie Vértiz se sincera sobre su matrimonio con Yaco Eskenazi. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Natalie Vértiz responde a las críticas que viene recibiendo en redes sociales por su matrimonio con Yako Eskenazi, ya que algunas personas señalan que ella es la responsable de los gastos del hogar. En una reciente entrevista, la modelo puso fin a los señalamientos y dijo que su relación se ha construido con un acuerdo económico desde el inicio.

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