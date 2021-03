El pasado 27 de febrero, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi revelaron que están en la dulce espera de un nuevo bebé. Ahora, la pareja aprovechó su aparición en el programa “Estás en todas” para contar el sexo de su segundo hijo.

Si bien desde hace un par de semanas ya se especulaba sobre el sexo del bebé de Yaco y Natalie, no fue hasta este sábado 20 de marzo que la pareja se animó a revelar que están esperando a un niño. El programa sabatino alistó una gran sorpresa y con globos y una gran torta dieron a conocer la noticia.

“Estoy nerviosa, pero emocionada. El más feliz es Liam (su hijo mayor) porque tendrá un hermanito... En mi primer embarazo tenía 21 años, ahora es diferente. Tengo una gran responsabilidad con mis tres chicos en casa”, empezó diciendo Natalie Vértiz, notablemente emocionada.

“Fue muy emocionante cuando lo develamos. Yo he pasado por un proceso antes de saber, primero eran los años que pasamos deseándolo y cuando lo decidimos, en un principio, te llama la atención la idea de una parejita, pero un día echado en la cama dije que sería chévere tener un hombrecito más para que cuide a su mamá”, añadió.

Como se recuerda, en una pasada edición de “Estás en todas” la pareja confirmó que están esperando a su segundo hijo. El anuncio estuvo acompañado de una ecografía y las primeras imágenes de su bebé.

“¡Estamos embarazados! quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga ya me estaba delatando. Aún no sabemos que será, pero estamos saltando en un pie de la felicidad. Llegó en un momento en el que tenía que llegar”, señaló Natalie Vértiz en aquella oportunidad.

