“Nunca digas nunca”: Nataniel Sánchez habla sobre retornar al elenco de ‘Al fondo hay sitio’

La actriz Nataniel Sánchez ha vuelto a pisar suelo peruano, generando una ola de especulaciones sobre su posible reincorporación a la teleserie ‘Al fondo hay sitio’ (AFHS), de América TV.

Aunque su retorno al país responde al estreno de una nueva película donde participó, Sánchez, recordada por interpretar a Fernanda de las Casas, no cerró definitivamente las puertas a la producción, que este 2026 regresa con una 13.° temporada.

“No me han contactado, vine a promocionar la película... uno nunca puede decir nunca porque a veces dices ‘no haré eso’ y luego lo haces. Depende del momento, se junte y calce”, manifestó la actriz en “América Espectáculos”.

Las declaraciones de Sánchez llegan justo cuando, en el episodio final de la temporada anterior de ‘AFHS’, Miguel Ignacio de las Casas, padre de Fernanda, fuera baleado. Este giro narrativo podría explicar el regreso de sus hijos, Fernanda o Nicolás.

Regreso a la pantalla grande

Pese a las interrogantes sobre la televisión, el enfoque principal de Sánchez está en el cine. Y es que, la actriz protagoniza “Mi mejor enemiga”, cinta dirigida por Saskia Bernaola que llegará a las salas nacionales este 5 de febrero.

La trama explora la relación de dos mujeres que se reencuentran tras 25 años “para revivir viejas rivalidades, nuevos enredos y ocurrencias que te harán reír a carcajadas”. sostuvo.