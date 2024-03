La actriz Nataniel Sánchez se mantiene alejada de la televisión peruana desde 2016, fecha en la que terminó la octava temporada de “Al fondo hay sitio”; sin embargo, hace poco tuvo opciones de volver en “El Gran Chef Famosos”; sin embargo, no aceptó la propuesta por un peculiar motivo.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube “La Lengua”, Nataniel Sánchez confesó que fue contactada por la producción del programa de Latina para ser parte de una de las temporadas. Pese a que evaluó la posibilidad, decidió rechazarla.

“El hecho del presupuesto influía en todo. Si tengo que venir aquí, tengo que pagar un departamento para vivir, el pasaje para venir. Es un concurso que no sabes si te van a eliminar en la primera semana… Venir para que el sueldo se vaya en eso, ¿entonces para qué vine? ¿Cómo como?”, dijo la actriz.

“Yo no tengo hijos, tengo hijos perrunos y gatunos, pero en España aprendí que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Si no disfrutas hoy lo que tienes, mañana puedo ya no estar aquí”, agregó en su declaración.

En la misma entrevista, Nataniel Sánchez también reveló que rechazó la oportunidad de volver a interpretar a ‘Fernanda de las Casas’ en las nuevas temporadas de “Al fondo hay sitio”, esto debido a que no se identifica con la nueva vida de su personaje.

“Yo quería saber qué iba a pasar con mi personaje. Yo le dije a Gigio, el guionista: ¿qué pasará con Fernanda? Ya me hacían ruido esas bromas que yo hacía también (en las anteriores temporadas). Los actores le damos vida a un personaje y contamos una historia con la que nos conectamos en ese momento. Yo ahora quiero hablar de una mujer, imagínate, que ha salido adelante sola con sus dos hijos. Si yo conecto, digo que lo voy a hacer. Pero llegó un momento, muchos años más tarde, que ese personaje ya no conecta contigo”, acotó la actriz.

“Al Fondo Hay Sitio, en algún momento, cultivaba ciertas bromas de cuerpos. En ese momento me reía, ahora ya no me es tan apetecible entrar en una serie donde todavía se siguen burlando del cuerpo de otra persona, no de mi personaje”, añadió.

Nataniel Sánchez explicó su acento español: "La entonación se me pega"