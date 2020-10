Nataniel Sánchez radica desde hace un tiempo en Barcelona (España), donde está desarrollando algunos proyectos de los que aún no ha querido dar mayores detalles; sin embargo, la distancia no ha sido impedimento para que pueda participar del reto “How is started & how it’s going” (#ComoComenzoTodoReto) en Instagram.

La actriz fue elegida por su colega Gachi Rivero para cumplir con este desafío que consiste en compartir una fotografía en la que debe mostrar cómo lucía cuando inició su carrera y una actual. Es por ello que la recordada Fernanda de las Casas de la teleserie “Al fondo hay sitio”, se animó a publicar una foto inédita con la que sorprendió a todos sus seguidores.

En la imagen podemos ver a una Nataniel Sánchez muy joven. La instantánea estuvo acompañada de un sentido mensaje, en el que recuerda que fue hace dos décadas que decidió embarcarse en la aventura de ser artista.

“Wow, este reto me hizo recordar que hace 20 años empecé en este maravilloso mundo del arte. Cuántas cosas vividas, cuantas historias... Sólo puedo decir que estoy inmensamente agradecida con Dios y con la vida por permitirme seguir recorriendo este bello camino”, escribió junto a la imagen.

Nataniel Sánchez también invitó a otras cuatro personas más, entre ellos Erick Elera y Rossana Fernández Maldonado, a realizar el divertido reto. En la sección de mensajes, recibió decenas de comentarios, no solo de sus seguidores, sino también de sus colegas, quienes destacan que más allá de su belleza, es su talento lo que la mantiene vigente.

Otros famosos que se han sumado a este challenge son Rebeca Escribens, Gianella Neyra, Denisse Dibós, Almendra Gomelsky, Amanda Portales, Cristian Rivero, y muchos artistas nacionales más.

