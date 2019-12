Esta Navidad, populares personajes de la farándula nacional enviaron saludos y fraternos mensajes a través de sus redes sociales. Magaly Medina adelantó que recibió la llegada del niño Jesús en su casa, en familia. Jesús Alzamora también pasará las fiestas con sus seres queridos, pero en Orlando, Florida.

“Hoy aprovechemos en regalar motivos para sonreír y vivir ese espíritu que solo te da la navidad, por aquí todo va quedando listo para recibir a mi familia. Que pasen una linda noche buena y cuéntenme, ¿Cómo pasarán la Navidad?”, se lee en el post compartido por la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

El cantante de cumbia Deyvis Orosco utilizó sus redes sociales para preguntarle a sus seguidores sobre sus preparativos navideños. “¿A pocas horas de la Nochebuana ¿Y ustedes cómo pasarán navidad?”, escribió en Instagram.

Asimismo, los cantantes Juan Diego Flórez y Eva Ayllón, además del conductor de TV Cristian Rivero compartieron sentidos mensajes por Navidad.

Ver esta publicación en Instagram Feliz Navidad Una publicación compartida por Eva Ayllón (@evaayllonoficial) el 24 de Dic de 2019 a las 5:26 PST

Jesús Alzamora destacó el amor que mueve a su familia y compartió fotografías de su viaje a Disney’s Magic Kingdom, en compañía de sus seres queridos. Destacó que será su primera Navidad lejos de casa.

“La familia es la que empuja el carro, la que está ahí cuando estás jodido. Todos ellos estuvieron ahí siempre cuando estuve mal o cuando estuve bien. La familia no tiene que ser normal, tampoco tiene que estar constituida de una manera específica, simplemente tiene que ser un grupo de personas que están apoyándose siempre unos a otros y que anteponen su cariño y soporte a cualquier otra cosa", inicia el texto en Instagram.

"Estuvieron conmigo cuando me operaron, cuando me dio paperas y por su puesto están conmigo hoy disfrutando de mi primera Navidad fuera de mi casa, en Disney. Mi familia no es normal, porque todos somos un poco particulares (por decirlo de alguna manera), pero Vicente (su hijo) va a aprender que lo principal que tiene que tener una familia no es “la normalidad”, sino el amor”, culmina.





La periodista Milagros Leiva también empleó sus redes sociales para compartir un mensaje conciliador en torno a las celebraciones de fin de año.

“Gracias 2019 por todas las lecciones, gracias por mostrarme el verdadero rostro de las personas que sonríen y dicen cosas con cinismo cuando en realidad maquinan mil cosas por la espalda; gracias por regalarme fe y más esperanza. Gracias por darme salud para seguir viendo a mis hijos crecer. Gracias por regalarme libertad para pensar y decidir", escribió Leiva.

"Gracias por permitirme comprobar que rezar sí funciona y que solo hay que esperar el tiempo prudente para ver caminar lo que uno más desea. El 2019 se va acabando y yo solo tengo ganas de agradecer por todo lo vivido. Que venga el 2020 con sus sorpresas y que Dios nos regale más oportunidades para seguir abrazando la vida con pasión y alegría. Que tengan una hermosa Navidad rodeados de sus seres amados y que reine siempre la paz”, remarcó.

Otras figuras que también compartieron publicaciones en torno a las fiestas de fin de año, fueron Emilia Drago y María Pía Copello. “¿Ya tienen todo listo para más tarde? Me pasa que el mismo 24 me doy cuenta que me faltan mil cosas por hacer. ¿Cómo va su mañana? Cuéntenme”, escribió Copello.