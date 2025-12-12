Este jueves, la presentadora de televisión Magaly Medina se pronunció por la reciente incorporación de Paolo Guerrero al canal de YouTube de su amiga, María Pía Copello, desmintiendo las especulaciones de una posible traición.

Y es que, debido al conflicto legal entre Medina y el futbolista, que incluyó la sentencia a prisión de Magaly por difamación en 2008, un pena que, a la fecha, ella considera “injusta”, generó rumores sobre un posible distanciamiento de Copello.

“Indudablemente, es público lo que Paolo significa en mi vida. Es alguien que me ganó un juicio, injustamente, creo yo, y lo seguiré diciendo siempre. Y logró lo que muchos futbolistas querían: mandarme a prisión”, inició diciendo en su programa.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la incursión de Paolo Guerrero en el ‘streaming’?

Sin embargo, Magaly negó que la decisión de María Pía fuera motivo de conflictos y, aunque respaldó a su amiga, criticó las habilidades comunicativas de Guerrero para el formato digital.

En ese sentido, advirtió que Guerrero no tiene el talento de Jefferson Farfán, quien ha destacado en plataformas con su podcast "Enfocados" y recientemente con el lanzamiento de su canal “Satélite+”.

“A diferencia de Farfán, Paolo Guerrero no tiene la calle, no tiene la palomillada de Farfán. Él a las justas puede hacer una oración entera y se demora. A las justas puede decir cuatro palabras. Paolo Guerrero no tiene su don de la comunicación”, remarcó.

Sheyla Rojas, quien reside en México junto a su pareja Sir Winston, habló con Magaly Medina en su programa, mismo que celebra 28 años al aire

Magaly Medina sobre nuevo proyecto de María Pía Copello con Guerrero: " business son business "

A pesar de sus críticas sobre el desempeño de Guerrero, Magaly reconoció el valor de la figura del deportista como un “golazo” publicitario para el nuevo canal de María Pía, señalando que esto incluso podría darle éxito.

“Ella es muy consciente de mi enemistad con Guerrero. Ella lo sabe, es mi amiga, pero tiene sus negocios, como yo los míos. Y no nos andamos consultando en qué vamos a invertir nuestro dinero o cómo vamos a manejar nuestras carreras”, sostuvo.

Magaly Medina sigue siendo amiga de María Pía pese a contrato de Paolo Guerrero en el nuevo canal de YouTube.

Para luego enfatizar que su amistad no condiciona el trabajo que ellas realizan, así como las decisiones empresariales o de inversión. “Una de las reglas de la amistad es respetar la independencia y decisiones de la otra persona”, sostuvo.

“Y por supuesto, como yo le respondí, ‘María Pía, business son business’, y esta es una empresa en la que ella ha trabajado silenciosa y calladamente de la mano de su esposo, quien la secunda en sus planes, en sus ideas, quien la apoya. Me parece maravilloso”, complementó.

Ellos son las figuras de QTV, el nuevo 'streaming' de María Pía Copello (Izq. a Der.): Peter Fajardo, Giancarlo Granda, Dafonseka, Daniela Darcourt y Paolo Guerrero | Foto: Instagram

Por otro lado, Medina precisó que “no es una persona rencorosa” y que no busca “venganza en la vida como otras figuras”, en referencia a las múltiples demandas que le interpuso Farfán, quien en sus palabras, le perseguiría "de una manera ya enfermiza y acosadora".

El nuevo proyecto de María Pía, llamado “+QTV” es un canal de YouTube donde a parte de Paolo Guerrero, incluyó como figuras a la destacada salsera Daniela Darcourt, el influencer Dafonseka, el comentarista deportivo Giancarlo ‘Flaco’ Granda, así como la animadora infantil Karina Rivera, con quien tuvo polémicas en el pasado. Peter Fajardo, productor de ‘Esto es Guerra’, tomará la dirección de contenidos en este espacio.