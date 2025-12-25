Nelly Rossinelli se convirtió en el centro de atención luego que su receta de pavo de Navidad se volviera tendencia en redes sociales. Tras la ola de comentarios sobre su preparación, la exconductora de “El gran chef famosos” no dudó en responder en redes sociales.

Pese a las críticas, Nelly Rossinelli tomó con humor la situación y respondió con un video a las personas que cuestionaron su preparación de pavo navideño.

“Hasta mañana”, escribió la conductora de “¿Cuál es tu pedido?” junto a un video en el que aparece alistándose para dormir.

“Yo yéndome a dormir tranquila y feliz porque todos comieron pavito rico y jugosito esta Navidad. ¡Los amo! ¡Feliz Navidad!”, escribió Rossinelli sobre el video.

Como se sabe, Nelly Rossinelli se convirtió en tendencia cuando empezaron a circular en redes sociales comentarios sobre su receta navideña de pavo. Algunos usuarios de redes sociales hicieron comentarios polémicos sobre la preparación y todo se extendió al punto de convertirse en viral.

“Si ustedes han puesto algo mal, ya es culpa de ustedes, mi pavo acá la gente viene hasta los huesos se quiere comer. Así que, por favor, acá no me estén echando la culpa, (nada que) ‘Magaly 2025’, porque yo los mando, ya saben a dónde”, respondió durante una transmisión en vivo.