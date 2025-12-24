En medio de las fiestas navideñas, la creadora de contenido y exjurado de televisión, Nelly Rossinelli, protagonizó una tensa respuesta hacia sus seguidores tras recibir una ola de críticas por su receta de pavo.

Y es que, la polémica escaló en redes sociales luego de que varios usuarios reportaran supuestos fracasos en sus preparaciones, comparando el incidente con el mediático fallo culinario de Magaly Medina del 2019.

Nelly Rossinelli perdió la paciencia jsjsjsjajs tmr se pasan, hoy ella estuvo leyendo sus mensajes más que papá noel pic.twitter.com/STBnMfRJq7 — emilio (@Uncafecommie) December 24, 2025

Por ello, mediante una transmisión en vivo de TikTok, la actual presentadora de televisión deslindó cualquier responsabilidad sobre los errores cometidos por quienes siguieron sus instrucciones, enfatizando que el sabor depende del cumplimiento estricto de los pasos, especialmente en lo referido al proceso de salmuera.

“Si ustedes han puesto algo mal, ya es culpa de ustedes. Mi pavo acá la gente viene hasta los huesos se quiere comer. Así que por favor, acá no me estén echando la culpa, nada de ‘Magaly 2025’, porque yo los mando, ya saben a dónde” , sentenció la influencer .

En ese sentido, Rossinelli explicó que los pavos que ya vienen etiquetados como “marinados” o “aderezados” no deben someterse a este proceso, ya que el exceso de sodio arruinaría el sabor.

Ante los reclamos de usuarios que afirmaron que dicha advertencia no fue clara en sus videos iniciales, la figura pública se mostró visiblemente molesta.

“Ya que ustedes no sepan cocinar, ya no es mi culpa. Les he hecho con A, B, C y D, con manzanitas. ¿Qué más quieren que les diga? ¿No quieren que les hornee su pavo también?” , cuestionó de forma irónica.

Asimismo, la influencer defendió su método, asegurando que se trata de la misma fórmula utilizada en navidades anteriores.

“Esta es mi misma receta del año pasado, es exactamente la misma. La he repetido así tal cual copy-paste y el año pasado todos me escribían para decirme que el pavo les había salido delicioso”, afirmó.

Ante la posibilidad de recibir comentarios negativos durante el feriado, Rossinelli fue clara en su postura de tolerancia cero: “Si alguien me viene acá a querer fregar el 25, bloqueado”.