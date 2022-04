Néstor Villanueva se presentó esta noche en el programa de Magaly Medina para responderle a su esposa, Florcita Polo, quien ayer dijo que ya se encuentra en conversaciones con sus abogados para iniciar su proceso de divorcio.

El cantante reiteró una vez más que continúa amando a la hija de Susy Díaz y aseguró que nunca falló en su matrimonio, sin embargo, la ‘Urraca’ lo confrontó mostrándole el comunicado donde una bailarina de nombre ‘Tessy Linda’ lo acusa de acosarla.

“Tengo a este señor buscándome insistentemente desde diciembre. Mandándome capturas de los lugares que trabajo, donde entreno, donde anfitriono, etc.”, se lee en el comunicado.

“Le pido a él, como se lo dije de mil formas, es que no vuelva a buscarme, y menos me mencione porque sí sacaré las pruebas de todos sus mensajes, que él insistentemente me busca (hasta el día de hoy), porque se está mencionando mi nombre como si yo lo buscara”, advierte la joven.

Cabe señalar que la bailarina ha señalado que cuando era menor de edad tuvo una relación con Néstor Villanueva, y que su romance se terminó cuando él inició una relación con Flor Polo.

“Quiero aclarar que al señor Néstor Villanueva lo conozco desde los 16 años, de joven tuve una relación con él. Se acabó el día que él estuvo con su actual esposa (ellos se conocieron al grabar un video) y fue el motivo por el cual se terminó mi relación... Yo era menor de edad y pude superar esos momentos difíciles”, se pudo leer al inicio del comunicado.

Néstor acepta darle el divorcio a Florcita:

Néstor Villanueva evitó entrar en detalles sobre las graves acusaciones en su contra y se negó a desmentir o confirmar el vínculo con ‘Tessy Linda’, y pese a que en los últimos días señalaba que quería recuperar su matrimonio, dijo que estaba dispuesto a darle el divorcio a Florcita Polo.

“Si de repente he cometido un error como esposo, pido disculpas, nos casamos jóvenes, y todos cometemos errores. Yo respeto su decisión, yo amo a mi esposa, ella sabe cuánto la amo, amo a mis hijos, amo a mi familia, y si tengo que dar un paso al costado lo voy a dar, por amor y por respeto lo voy a dar”, señaló el artista.