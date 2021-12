Néstor Villanueva se mostró sorprendido luego que Flor Polo anunciara en televisión nacional que atraviesa una fuerte crisis en su matrimonio.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Estamos atravesando una crisis matrimonial muy fuerte. Esperemos tratar de recuperar nuestra relación y si no, seguir adelante por el bien de nuestros hijos”, comentó la hija del fallecido Augusto Polo Campos en su reciente visita al programa “De Mañana”.

Tras estas declaraciones, el programa “Amor y Fuego” se contactó vía telefónica con el cantante para conocer su versión; sin embargo, él se mostró sorprendido por las declaraciones de su esposa.

“Hemos visto que Florcita ya acepto su distanciamiento contigo. Queríamos que nos cuentes ¿Qué ha pasado?”, preguntó el reportero del programa de Gigi Mitre y Rodrigo González.

“Ni yo mismo sé que ha pasado”, respondió Néstor Villanueva. Tras ello, la reportera le dice: “¿Te hicieron la de Melissa? (La que termina y no te avisa)”. El esposo de Flore solo a atinó a decir: “Ja, ja, ja. No sé por qué habrá dicho eso, no sé en realidad”.

Gigi González se mostró asombrada por la situación; sin embargo, dijo que cree que se trataría solo de una pelea de la pareja.

“Aquí hay gato encerrado, yo no voy a decir que esto es armado porque Néstor se prestaría, entraría en juego, hubo una pelea y ella hizo lo de Magaly Medina, ‘ya no estoy, ya no estoy, ya no quiero’, pero vuelven. De lo contrario, Néstor no lo tomaría tan deportivamente”, enfatizo la conductora de televisión.

