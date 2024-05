Néstor Villanueva presentó a su nueva pareja Greis Keren y afirmó que ella es una persona importante en su vida, ya que lo apoya a seguir adelante. En medio de la polémica por las acusaciones de Florcita Polo y Susy Díaz, el cantante aseguró que camina con la frente en alto.

“Estoy viviendo momentos complicados pero la vida continua, sigo adelante con la frente en alto, si caigo me voy a levantar siempre, no importa si es una, dos o más veces. Yo sigo trabajando en lo mío, por mis hijos, mi familia. No le hecho daño a nadie y Greis es una persona que me apoya mucho, y si viese cosas malas en mí hace rato se hubiera ido”, comentó el cantante al diario Trome.

“Siempre me está dando apoyo, sus palabras y acciones son importantes. Yo sigo llevando terapia psicológica y eso me ayuda estar cada día más fuerte; pues como te repito no le hecho daño a nadie, entonces, trato de no sentirme mal”, añadió Villanueva.

Por su parte, Greis Keren también se pronunció por la polémica que enfrenta Néstor Villanueva y confesó que, si bien le advirtieron que sería difícil mantener una relación con él, ella lo conoce bien y lo apoya.

“Sí, de hecho que mis amistades me dicen ‘oye, qué haces ahí’; pero no conocen la realidad, yo estoy con él en el día a día y lo conozco. Mucha gente puede opinar por fuera, pero sé que saldrá bien y seguirá creciendo”, precisó.

