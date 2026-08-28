El cantante peruano Néstor Villanueva afronta una nueva demanda interpuesta por su exesposa Flor Polo Díaz ante el juzgado de paz letrado de La Molina, donde le solicita elevar la pensión de alimentos de sus dos hijos de S/ 1,000 a S/ 10,000 mensuales.

Pese a que el artista afirma estar al día con el aporte de S/ 4,000 ordenado por la autoridad judicial, la defensa de Polo argumentó que las necesidades de los menores exigen un presupuesto de S/ 5,000 por cada niño.

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Según explicó el abogado Ysrael Castillo, la suma cubriría movilidad escolar, pensión educativa, talleres, alimentación y la contratación de personal de asistencia continua por 12 horas diarias.

“Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos”, sostuvo la defensa en declaraciones para América Hoy.

Ante el requerimiento, Villanueva manifestó su malestar al señalar que el proceso representa la denuncia número 18 presentada en su contra y afirmó que lleva más de cuatro años sin ver a los menores.

“¿Por qué tanta maldad? La señora me sube la pensión e impide ver a mis hijos hace más de cuatro años”, declaró el músico, añadiendo que las acciones legales de su expareja buscan perjudicarlo de manera severa. “¿Qué desea, verme privado de mi libertad? Se olvida que soy el padre de sus hijos. Igual sigo luchando por ellos”, acotó.

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Por su parte, el representante legal de Flor Polo sostuvo que Néstor registra una liquidación pendiente por S/ 6,586.45 y que tramitan un segundo periodo sin cancelar, correspondiente entre mayo de 2024 y junio de 2025, por S/ 14,000.

Castillo indicó que el caso será derivado al Ministerio Público por omisión a la asistencia familiar y precisó que el músico cuenta actualmente con una orden vigente de impedimento de salida del país.