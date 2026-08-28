Villanueva manifestó su malestar al señalar que el proceso representa la denuncia número 18 presentada en su contra | Foto: Archivo GEC
Villanueva manifestó su malestar al señalar que el proceso representa la denuncia número 18 presentada en su contra | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El cantante peruano Néstor Villanueva afronta una nueva demanda interpuesta por su exesposa Flor Polo Díaz ante el juzgado de paz letrado de La Molina, donde le solicita elevar la pensión de alimentos de sus dos hijos de S/ 1,000 a S/ 10,000 mensuales.

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