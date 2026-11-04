El cantante Néstor Villanueva volvió a pronunciarse sobre el conflicto que mantiene con su expareja, Flor Polo Campos, y el prolongado distanciamiento de sus hijos. Durante una entrevista con el programa ‘Un día en el mall’, el artista reveló que lleva cuatro años y diez meses sin ver a los menores, confirmó que apeló la pensión de alimentos de S/10 mil y respondió a las críticas por sus declaraciones públicas sobre el caso.

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Uno de los momentos de la conversación ocurrió cuando el reportero le preguntó si consideraba que el karma terminaría poniendo las cosas en su lugar. Ante la consulta, Villanueva respondió: “Hay que tener en cuenta que en esta vida todo se paga” , en referencia a la situación que atraviesa con la hija de Susy Díaz.

Durante la entrevista, el cantante dio a conocer que han transcurrido cuatro años y diez meses desde la última vez que pudo compartir con sus hijos. Asimismo, señaló que el distanciamiento está relacionado con las denuncias presentadas en su contra.

Sobre los procedimientos judiciales, Villanueva evitó brindar mayores detalles y manifestó que prefiere que sus representantes legales se encarguen de abordar esos asuntos. De esta manera, indicó que no desea profundizar públicamente en los expedientes relacionados con el conflicto familiar.

El artista también aseguró que su principal deseo es recuperar el contacto con los menores, aunque hasta el momento no ha conseguido resolver la situación que mantiene con su expareja.

Néstor Villanueva confirma que apeló la pensión de alimentos de S/10 mil

Otro de los temas abordados fue la pensión de alimentos de S/10 mil que Flor Polo Campos anunció haber conseguido en el proceso judicial que mantiene con el cantante. Frente a esta situación, Villanueva confirmó que su defensa legal presentó una apelación contra la decisión.

El artista cuestionó que su expareja presentara el resultado del proceso como una victoria y sostuvo que la disputa por la manutención de sus hijos no debería considerarse una competencia entre ambos.

“Siento mucho que la otra parte diga que ha ganado cuando esto no es una guerra ni es una batalla” , manifestó ante las cámaras del programa.

Asimismo, se refirió al monto establecido y señaló que la pensión debe determinarse tomando en cuenta los ingresos de la persona que tiene la obligación de realizar el pago.

“Ellos pueden solicitar la cantidad que quieran, pueden decirme 10 mil, 50 mil, 20 mil, pero se tiene que ver los ingresos que uno tiene” , expresó Villanueva, quien reiteró su posición frente a la resolución judicial.

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