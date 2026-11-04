Néstor Villanueva confirma que apeló la pensión de alimentos de S/10 mil solicitada por Flor Polo. (Foto: Redes sociales)
Néstor Villanueva confirma que apeló la pensión de alimentos de S/10 mil solicitada por Flor Polo. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

El cantante Néstor Villanueva volvió a pronunciarse sobre el conflicto que mantiene con su expareja, Flor Polo Campos, y el prolongado distanciamiento de sus hijos. Durante una entrevista con el programa ‘Un día en el mall’, el artista reveló que lleva cuatro años y diez meses sin ver a los menores, confirmó que apeló la pensión de alimentos de S/10 mil y respondió a las críticas por sus declaraciones públicas sobre el caso.

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