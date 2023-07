La batalla no termina. Susy Díaz hizo público que está considerando demandar a Néstor Villanueva, a quien acusa de maltrato psicológico. Sin embargo, el cantante en lugar de preocuparse por la amenaza, prefirió reírse y restarle importancia al hecho.

América Hoy siguió a la ex congresista a una audiencia a la que acudió para conciliar con el cumbiambero y poder llegar a un acuerdo. Pese a esperarlo un buen rato, Nestor nunca se apareció por el centro de conciliación, lo que causó la molestia de la ex vedette, quien no tardó en afirmar que si volvía a ausentarse lo denunciaría por maltrato psicológico.

“Ya si no se presenta a la segunda, le voy a abrir juicio por maltrato psicológico. Porque la ley de adulto mayor del Estado me protege. Imagina, ahora toda mi familia está yendo al psicólogo. Me puse mal, yo tengo 60 años”, dijo Susy bastante molesta.

Para lograr obtener la versión de ambos, el programa decidió buscar la declaración de Villanueva, quien negó haber sabido que se llevaría a cabo una audiencia y no pudo evitar reírse cuando le comentaron de las amenazas de Susy.

“Mira, no voy a decir más porque no quiero terminar como malcriado, pero me sorprende. Tengo muchas cosas para defenderme en realidad”, afirmó el ex esposo de Flor Polo.