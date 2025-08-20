El Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima ha condenado a Néstor Villanueva a un año, nueve meses y siete días de prisión suspendida, que serán cumplidos como 640 días de servicio comunitario, por el delito de violencia contra su hijo menor, tras una demanda interpuesta por su expareja, Flor Polo.

De ese modo, el 20 de agosto, la Corte Superior de Justicia de Lima halló a Villanueva culpable del delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en agravio del menor.

“La jueza del 13.° Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve aceptar los términos del acuerdo de la preparación civil. En el cual se condena al señor Néstor Hilario Villanueva Flor, por la comisión del delito de agresiones contra las mujeres integrantes de grupo familiar (...) en agravio del menor de iniciales NAV” , dijo.

Néstor Villanueva también deberá pagar S/ 3 000 de reparación civil por agredir a su hijo menor

Néstor Villanueva sentenciado: ¿A qué más fue sentenciado?

Además, y como parte de la pena, el cantante deberá completar 91 jornadas de servicio a la comunidad, que serán asignadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y que, en caso no cumpla con esta disposición, la pena se revertirá a prisión efectiva, es decir podría ser internado en un penal.

“En este acto se convierte a 91 jornadas de prestación de servicios a la comunidad que serán realizados en el lugar que designe Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Bajo el apercibimiento de revocarse la conversión de la pena y hacerlo efectiva, ordenándose su ingreso al establecimiento penitenciario” , indicó el documento.

Además, por restricción judicial, Néstor no podrá acercarse a su hijo. “Se impone la inhabilitación de prohibición de acercarse en este caso al menor agraviado con fines de agresión física, psicológica y demás”.

Deberá llevar terapia psicológica y pagar S/ 3 000 de reparación

Adicionalmente, se le ha ordenado a Villanueva someterse a un tratamiento especializado para controlar su “nivel de agresividad”.

Y finalmente, la sentencia contra el exyerno de Susy Díaz también establece una reparación civil de S/ 3,000, la cual deberá pagar en seis cuotas mensuales de S/ 500, a partir de septiembre de 2025.

Historia de Instagram de Néstor Villanueva

Tras la sentencia, si bien el cantante no se pronunció, sí ha publicado en sus redes sociales un mensaje indirecto, mismo que decía: “La maldad vuelve al remitente. [...] La rueda gira para todos”, como un aparente respuesta a su expareja.