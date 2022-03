El cantante Néstor Villanueva se presentó en el programa “En boca de todos”, donde habló sobre su separación de Florcita Polo, luego de más de 14 años de relación. Como se sabe, la hija de Susy Díaz confirmó que están viviendo cada uno por su lado.

Durante la entrevista con el programa de América Televisión, el todavía esposo de la artista también respondió a sus detractores, quienes señalaron que él había “abandonado su relación”.

“Primero quiero aclarar a mucha gente que opina o escribe que yo abandoné la relación, yo en ningún momento abandoné nada. He luchado por mi matrimonio, por mi familia, he dado todo lo que he podido y lo he hecho de corazón. Lamentablemente las cosas pasan y se escapan de las manos”, manifestó Villanueva.

“Yo creo que es eso, falta sentarnos y conversar las cosas como son, en una relación ambas partes tienen que poner de su parte y conversar. Cuando uno quiere sacar adelante a la familia se conversa, si hubo errores o problemas se hablan y se pueden resolver en familia. He buscado por todos lados conversar, pero no he tenido una respuesta”, agregó la cantante.

Como se recuerda, en una pasada entrevista con “En boca de todos” Florcita Polo aclaró que la relación “se enfrío” debido a la falta de atención de Néstor Villanueva.

“Había mucha falta de atención por eso decidí dedicarme a mis cosas. Para haber durado tanto tiempo sí hubo amor, pero sí hubo mucha falta de atención”, comentó.

Finalmente, la empresaria dijo que su decisión de separarse del cantante es firme y que no dará marcha atrás. “No doy marcha atrás, ni para retroceder ni para coger impulso, la decisión la tomé yo”, precisó.

