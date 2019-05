Ney Guerrero: ex pareja indica que "no le fue infiel" a productor | VIDEO

El programa de Magaly Medina reveló un comunicado donde Claudia Flores, ex pareja sentimental de Ney Guerrero, indica que nunca le fue infiel al productor de televisión.

"La relación que mantenía con el señor Guerrero terminó hace poco más de tres meses. No tengo ningún vínculo sentimental con él. Solo me queda reiterar que no mantengo relación alguna con el señor Guerrero", dice el comunicado de Claudia Flores. La ex pareja de Ney Guerrero también indicó que en ningún momento " le fue infiel" al productor de televisión.

Como se recuerda, Ney Guerrero hizo público un comunicado el día de hoy donde ponía fin a su relación con su ex pareja, Claudia Flores.

Claudia Flores envió comunicado donde aclara que no le fue infiel a Ney Guerrero. (VIDEO: ATV)

"A través de este comunicado quiero hacer de vuestro conocimiento que, desde hace unos meses, la señora Claudia Flores y yo decidimos poner fin a la relación sentimental que mantuvimos. Por nosotros y por nuestra hija tenemos, y seguiremos teniendo, una relación personal y familiar de respeto recíproco, en la que lo principal es nuestro amor por nuestra menor hija, quien es lo mejor de nuestras vidas", indica el comunicado. "Entendemos el interés de los medios en relación a nosotros, pero esperamos y agradecemos sepan comprender y respetar nuestra condición de padres y sobre todo los derechos de nuestra menor hija", sentencia Ney Guerrero.

Cabe indicar que fue el programa de Magaly Medina el que mostró unas imágenes donde Claudia Flores es captada besándose con el alcalde de San Miguel.