Nickol Sinchi preocupó a sus seguidores luego que se empezaran a difundir rumores que señalaban que la cantante había sufrido un derrame cerebral. Ante esto, la exintegrante de Corazón Serrano compartió un comunicado en el que aclara cual es su estado actual de salud.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un extenso comunicado en el que revela que sí fue internada de emergencia en una clínica local, pero fue debido a un fuerte ataque de ansiedad y una leve parálisis facial.

“El día 15 de agosto en horas de la noche, efectivamente me sentí mal por lo cual me trasladaron a la clínica, pero quiero aclarar que el diagnóstico no es como se viene especulando. Gracias a Dios no he sufrido ningún derrame cerebral, el motivo real fue porque tuve un fuerte ataque de ansiedad y una leve parálisis facial”, señala en su comunicado.

“Por lo cual, quiero confirmar que al día de hoy estoy bien, estable y ya estoy tratando este tema con ayuda profesional; aclaro que seguiré con toda mi agenda programada. Si bien es cierto que a veces las cosas no están al 100%, con ayuda de Dios, mi familia, las personas que quiero y me quieren saldré delante de todas las adversidades que se presenten en el camino”, agregó en su misiva.

Nickol Sinchi desmiente haber sufrido un derrame cerebral y revela su verdadero diagnóstico. (Foto: Instagram)

Finalmente, Nickol Sinchi agradeció las muestras de cariño y preocupación de sus familiares, amigos y de todo el público, no sin antes confirmar que seguirá manteniendo su agenda de presentaciones programada.