Nicola Porcella sobre Angie Arizaga: “Ya no es parte de mi vida y nunca más lo será” | VIDEO

Al modelo Nicola Porcella no le gustó que su ex pareja sentimental, Angie Arizaga, revelara que tiró el anillo de compromiso que él le regaló cuando aún estaban juntos.

Porcella aprovechó su participación en el programa "Estás en todas" para decir que le desea “lo mejor” a Angie, pero que le incomodó recibir la noticia de lo que hizo con el preciado regalo del ‘guerrero’.

“Yo a Angie Arizaga le deseo lo mejor, esté con quien esté, salga con quien salga. Yo con Angie terminé hace mucho tiempo y su vida privada, o lo que ella haga, a mí no me incumbe. Ayer me llegaron unas cosas y me molestó que diga que el anillo que le había regalado lo tiró”, señaló, visiblemente incómodo, Nicola Porcella.

“Ya es cosa de ella porque yo, personalmente, no haría eso con un regalo de una ex pareja mía. Bueno, lo único que le deseo es que llegue a encontrar la felicidad que no pudo encontrar conmigo”, agregó el capitán de los ‘guerreros’.

Finalmente, Nicola Porcella puso punto final a su historia con la modelo asegurando que ya no formará parte de su vida y que no hablará nunca más sobre ella.

“Ya no quiero hablar más del tema Angie Arizaga, para mí es un tema cerrado, zanjado. Angie ya no es parte de mi vida y nunca más va a formar parte de mí. Por favor, déjenlo ahí”, dijo un ofuscado Nicola Porcella.

Cabe señalar que Nicola Porcella y Angie Arizaga conformaron una de las relaciones más populares de la televisión peruana; sin embargo, en julio del presente año anunciaron, de manera sorpresiva, la decisión de terminar su romance por “mutuo acuerdo”.