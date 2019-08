Nicola Porcella: “Angie para mí es la persona más importante, pero se acabó y listo”

Nicola Porcella se presentó en "El valor de la verdad" para hablar del polémico video que lo puso nuevamente en el ojo de la tormenta.

En las últimas preguntas, Nicola fue consultado por Beto Ortiz si aún estaba enamorado de Angie Arizaga y si es que la consideraba como el amor de su vida.

“Hay un cariño inmenso, puedo decir que me enamoré de ella como no me enamoré de otra persona. Pero ya no, ya pasó mucho tiempo, pero aún hay muchas heridas por sanar para poder ser amigos”, dijo el “exguerrero”.

“Hasta mis 31 años, lo que he sentido por ella no lo he sentido por nadie. Es una mujer increíble, una luchadora, una mujer que no se dejó caer por nadie. Es la persona que más considero, pero se acabó y listo”, agregó Porcella.

En el programa de Beto Ortiz, el exconductor de televisión respondió 20 preguntas y ganó S/25.000.

Nicola Porcella

Los videos donde se escucha a Nicola Porcella alterado dirigiéndose a la popular “negrita” fueron presentados por Magaly Medina en su programa "Magaly TV, la firme".

Tras la difusión de estas imágenes Mariana Ramírez del Villar, productora de “Esto es Guerra” decidió alejarlo del reality de competencia difundido por América TV.

Pese a las críticas que ha recibido, Beto Ortiz ha defendido la participación de Nicola Porcella en su programa.

“Qué todo el mundo hable de lo que haces: eso se llama polémica. Este sábado a las 10, Nicola Porcella vuelve al programa más polémico de la televisión peruana. Y tú, ¿qué tanto pontificas? Igualito lo verás. Ya verás”, escribió en Instagram el también periodista.