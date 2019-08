Nicola Porcella anuncia que tomará medidas legales contra Magaly Medina

Nicola Porcella anunció que tomará acciones legales contra "Magaly TV: La Firme" luego de que se dinfundiera un video en el que aparece agrediendo verbalmente a su expareja, la modelo Angie Arizaga a la salida de una discoteca el último fin de semana.

En Instagram, el 'ex guerrer' negó haber insultado a la modelo y aseguró que lo que se vio en el espacio que conduce Magaly Medina "no prueba nada" y son "situaciones que nunca se dieron de la manera en la que se han querido mostrar".

"Qué lamentable tener que pronunciarme una vez más contra Magaly Medina para desmentir tajantemente lo señalado en su programa del 19 de agosto sobre una supuesta agresión verbal de mi parte hacia mi compañera de trabajo Angie Arizaga", indicó inicilamente Nicola Porcella.

"Me prometí a mí mismo y a mis seres queridos que no volvería a permitir se mancille mi nombre y reputación . Basta de señalarme y acusarme directamente con mentiras, imágenes que no prueban nada y situaciones que nunca se dieron de la manera en la que se querido mostrar", agregó.

Nicola Porcella precisó que está enfocado en su carrera y "en crecer profesionalmente y como persona". Reconoció que alguna vez pudo "haber cometido errores", sin embargo, dejar "que se mienta y se me acuse de agresor, confundiendo a la opinión pública a costa de mi imagen y honor, es algo que no permitiré".

"La señora Medina tendrá que comprobar que, tal como lo afirma con ligereza, he agredido verbalmente a Angie Arizaga. Y esto será requerido por la vía legal, como debe ser, como corresponde por derecho a los que nos vemos violentados por ataque constantes, rebuscados y desmedidos como este reciente acusación que claramente tiene el objetivo de perjudicarme", señaló tajante.

El video que compró Magaly Medina. (ATV)

Finalmente, Nicola Porcella manifestó que "violencia es mentir" y preciso que serán sus abogados quienes tomarán las medidas que correspondan. "Yo me dedicaré a seguir trabajando con la frente en elato y agradecido por las oportunidades que se me presentan para seguir creciendo", culminó.



