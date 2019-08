Nicola Porcella envía mensaje en Instagram a sus seguidores: "No los defraudaré"

Nicola Porcella luego que anunciara que había tomado la decisión de irse por un tiempo de Perú, usó sus redes sociales para enviar un mensaje donde manifestó que no defraudará a la gente que le ha brindado su apoyo en este momento difícil de su vida.

“Todos saben quién soy y cómo soy. Desde que ustedes me hicieron un personaje popular he puesto a su vista mis virtudes y defectos. Y a mí sólo me queda agradecer a quienes me han expresado su respaldo y apoyo en cada situación, porque conocen la esencia de mi interior”, sostuvo.

En este mensaje público, el exintegrante de "Esto es Guerra" también admitió que la impulsividad es una de las características que define su carácter.

“Una de las características de mi condición es la impulsividad. Lo sé y lo he reconocido. Es un tema delicado que pertenece a mi ámbito privado y que trato con profesionales especializados", refirió.

"Quiero decirle a todos los que me siguen que no los defraudaré. Toda la energía y fortaleza que su afecto me brinda la canalizaré hacia mi preparación profesional, mi trabajo y proyectos personales”, agregó.

Asimismo, reconoció que en estos momentos de su vida es cuando ha conocido a las personas que le han brindado amistad con sinceridad y agradeció por ello.

“Son las horas difíciles en las que se conoce a los verdaderos amigos y ahora puedo darles las gracias a todos ellos. Me entusiasma la oportunidad de levantarme y salir adelante como siempre lo he hecho, con la bendición de Dios y el soporte de mi familia, que es lo más importante y valioso que tengo. Hay Nicola para rato y me comprometo a entregarles la mejor versión de mí, de ese Nicola que todos conocerán. Los quiero. ¡Seguiremos en comunicación!”, finalizó.