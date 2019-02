Nicola Porcella aseguró que no cobrará por presentarse en ‘El valor de la verdad’

Nicola Porcella se encuentra en el ojo de la tormenta por los hechos que ocurrieron en la denominada ‘fiesta del horror’ que se realizó hace unas semanas en Asia. El modelo decidió sentarse en la silla de ‘El valor de la Verdad’ para dar su versión de los hechos y aseguro que él no cobrará ni un sol por estar en el programa.

"Yo vengo acá para decir la verdad no para ganar dinero-. Por más que me gustaría tenerlo (dinero), aquí no hay premio, quiero decir la verdad. Voy a intentar pasar todos los niveles sin cobrar el premio", indicó el guerrero.

Nicola Porcella fue presentado como el primer invitado de 'El valor de la verdad' de Beto Ortiz y su presencia generó todo tipo de reacciones en las redes sociales pues muchos consideran que ‘se limpiará’ la imagen del modelo.

Para dejar mucho más en claro esta situación, la pregunta seis fue: ¿Te ha pagado Latina o no para venir al programa? A lo que el modelo respondió ¡NO! y con esto cerraron la primera parte del juego y decidió quedarse para responder el resto de las preguntas de ‘El Valor de la Verdad’.

El excapitán de los guerreros de 'Esto es Guerra' pasó ayer por la prueba del polígrafo donde respondió alrededor de 100 preguntas, de las cuales 21 han sido elegidas por la producción de 'El Valor de la Verdad' que en este momento Nicola Porcella se encuentra respondiendo y dando los descargos correspondientes.