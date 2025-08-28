Tras negarse a visitar el set de ‘América Hoy’ durante su visita a las instalaciones de América TV, el exchico ‘reality’ Nicola Porcella explicó los motivos de su decisión.

Por ello, mediante sus redes sociales, el capitán histórico de Las Cobras manifestó su desagrado por el magazine, afirmando que no tiene relación con sus panelistas. “La verdad no me caen bien. Soy totalmente honesto, no me caen bien, los de ese programa nadie me cae” , dijo.

Tras ello, el ahora ‘influencer’ con presencia en telenovelas de México agregó: “No se trata de ser creído, yo soy una persona muy agradecida, pero ya sé a quiénes les doy entrevistas y mi energía. Mi energía no se las voy a dar a cualquiera”.

De otro lado, aclaró que su enojo se originó por notas periodísticas previas de ‘América Hoy’ que, según él, se enfocaron en las críticas sobre su actuación.

Como se recuerda, el lunes 26 de agosto, al ser abordado por un reportero del programa, Porcella fue contundente: “Con ustedes no”.

“No tengo por qué hablar con todo el mundo, no tengo la necesidad. Si voy a hablar con alguien es con quien yo decida”, dijo luego justificando su negativa.