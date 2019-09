Nicola Porcella: "Doy mi palabra que no piso más un 'reality' de competencia"

Nicola Porcella reapareció en TV como invitado del programa "Válgame Dios", donde aseguró que a sus 31 años, no piensa regresar a un 'reality' de competencia, pues considera que esa etapa quedó cerrada.

El modelo se alejó de la pantalla chica tras ser acusado de agredir verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Porcella aseguró que nunca estuvo de acuerdo con ciertas situaciones que vivió en cierto programa.

"Doy mi palabra que no piso más un 'reality' de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones con las que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un 'reality' porque me expuse mucho”, manifestó Nicola Porcella.

El modelo también sostuvo que los desastres ambientales en Estados Unidos retrasaron su partida. “Iba a estar con mi familia, iba a estar tranquilo, pero no viajé por el huracán”, remarcó.

REFLEXIVO MENSAJE



Hace algunos días, Nicola Porcella publicó una fotografía de él mostrando su renovada apariencia junto a un sincero mensaje.

“Me caigo, me levanto; me equivoco, aprendo; me han herido, pero estoy vivo. Soy humano, no soy perfecto, pero estoy agradecido”, precisó el exintegrante de “Esto es guerra”.