Nicola Porcella contó qué lo alteró cuando discutía con Angie Arizaga en discoteca

Nicola Porcella ofreció una entrevista tras ser separado de "Esto es guerra" por el video que lo muestra discutiendo con Angie Arizaga en una discoteca y ratificó su postura de que no fue agresivo con su ex pareja.

Sin embargo, el modelo entró en detalles por primera vez sobre las razones que lo llevaron a alterarse el recinto (alzar la voz). De acuerdo a su versión, además de que "había bulla" en el lugar, encaró a su compañera al enterarse lo que una persona cercana a ella había dicho sobre él.

Nicola Porcella también aseguró que no se comportó de la forma correcta y que los tragos lo hicieron reaccionar de forma agresiva, aunque insistió en que jamás fue contra ella.

"No debí reaccionar de esa manera, pero no fue intencional. No era la manera de hablar de ese tema, de decir lo que quería decir porque ambos habíamos tomado", comentó.

El excapitán de los 'guerreros' aseguró que Angie Arizaga es una persona con carácter fuerte al igual que él y reiteró que ya le había pedido disculpas.

"Para Angie hubiera sido muy fácil decir que le falté el respeto, pero no lo hizo (…) Pido disculpas por usar las palabras inadecuadas, ya le he pedido las disculpas a Angie por exponerla a algo así", señaló.

Nicola Porcella también negó que tenga problemas de ira y agresividad y aseguró que Angie Arizaga trató de cuidarlo al ver que perdió los papeles en la discoteca.