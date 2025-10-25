Tras vencer a Josi Martínez en el reto de altura de ‘Esto es guerra’ (EEG), Valentino Palacios, tiktoker y competidor del programa, recibió las felicitaciones de Nicola Porcella, exintegrante y capitán histórico, quien celebró la victoria conectándose en un live de TikTok con el joven.

En su conversación, Porcella, quien se encuentra grabando una serie en España, sorprendió a Valentino al felicitarlo por su valentía y desempeño, destacando especialmente su osadía al retar a Peter Fajardo, productor del ‘reality’.

“Te vi, te felicito. Quítale el puesto a todos, quítale el puesto a todos. Tú eres la nueva generación, dile a todos así, yo soy la mera verga” , expresó el exintegrante de ‘EEG’, dándole un rotundo apoyo a Palacios.

Nicola Porcella felicitó a Valentino por su desempeño en EEG, llamándolo "nueva generación" e instándolo a ser capitán.

De ese modo, Nicola siguió animando a Valentino, alentándolo a no detenerse hasta alcanzar el liderazgo máximo en el equipo. “Hasta ser capitán, de acá hasta ser capitán, ya estás. Bien hecho. Con todo, bebé, con todo”, afirmó Porcella.

Por su parte, Valentino, visiblemente emocionado por el apoyo de un “capitán histórico”, aceptó el reto y reafirmó su objetivo de llegar al puesto de capitán.

“Ojalá, Peter, estoy esperando que me des la bandana, que le quites esa a Patricio y me la pongas de una vez a mí. Quiero ser capitán histórico, para poner reglas y que ya maduren en el equipo”, expresó Palacios en el programa.

El abrazo de Valentino y Josi Martínez tras crisis por reto de altura

Por otro lado, a pesar de la rivalidad mediática con Josi Martínez, Valentino no dudó en brindarle su apoyo tras su crisis nerviosa durante el reto de altura, abrazándolo y dándole palabras de aliento.

El reto consistía en suspender a Josi y Valentino en una plataforma a varios metros del suelo, donde debían gatear hasta alcanzar una banderilla y regresar para tocar la campana.

Antes de asegurar su victoria, Palacios le dedicó el reto al productor general del programa, Peter Fajardo, quien lo retó tras sus declaraciones en TkTok. “Espérate. Quiero hacer una dedicatoria antes de todo para Peter Fajardo”, comentó el Guerrero.