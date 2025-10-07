Nicola Porcella ha generado una ola de comentarios divididos tras afirmar que su sangre “es mexicana” y hacer gestos de incomodidad cuando lo invitan a reconocer su origen peruano. El hecho sucedió durante una entrevista al programa “Montse y Joe” de México.

El incidente sucedió durante un segmento en el que el exintegrante de “Esto es guerra” conversa con una vidente, quien le pide que agradezca a sus padres y al país que lo vio nacer.

En ese momento, la vidente le pidió a Nicola Porcella que diga que su sangre es peruana, generando la incomodidad del chico reality, quien afirmó que el era mexicano. Ante la insistencia, repitió lo dicho por la especialista.

Por si fuera poco, Nicola Porcella también se mostró en desacuerdo cuando la vidente le pidió que repita la frase: “Mi primer éxito en la vida es haber nacido en Perú”.

Nicola Porcella en la televisión mexicana. (Unicable)

Finalmente, el semblante del excapitán de las ‘Cobras’ cambió por una sonrisa cuando la vidente le empezó a hablar sobre un cambio de nacionalidad y le pide que honre su nueva vida en México.

“Y así, pido permiso para nacer en otros lugares que me permitan crecer”, repitió Nicola Porcella. “Tomas tu éxito, tomas el nuevo lugar y haces crecer. Estabas peleado con la madre, con la Pachamama”, respondió la vidente.

Cabe resaltar que el cambio de actitud de parte de Nicola Porcella hacia el Perú se habría producido hace pocos años. Según sus redes sociales, en febrero de 2022 posó con la camiseta peruana y alentó a la blanquirroja en la previa del empate de la selección nacional contra su similar de Ecuador.

“¡Vamos Perú! ¡Hoy todos jugamos desde donde estemos alentando a la selección!”, escribió en dicho post, en el que muestra su fotografía besando el escudo de la selección en el Estadio Nacional de Lima.