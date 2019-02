Nicola Porcella en Instagram: "No me detendré hasta que este tedioso episodio se esclarezca"

Dice haber estado acostumbrado a recibir ataques sin responderlos pero esta vez no será así. El modelo Nicola Porcella se pronunció en Instagram horas después de su sintonizada participación en "El valor de la verdad".

En el espacio transmitido por Latina, el ex capitán de Las Cobras ("Esto es guerra") respondió 21 preguntas con las que intentó desvirtuar acusaciones de terceras personas.

"No vengo a decir otra versión, yo vengo aquí a decir la única verdad, lo que realmente ocurrió", afirmó sentado sobre el temido sillón rojo.

Ya el lunes, Nicola Porcella usó su Instagram para explicar que, a diferencia de polémicas que lo envolvieron en el pasado, esta vez no se quedará callado y responderá de la forma que sea necesaria.

No hay nada que enseña más que equivocarse y ser lo suficientemente fuerte para aprender de ello. Muchas gracias por las muestras de apoyo que he recibido en los últimos días. Es muy fácil juzgar desde la otra orilla sin conocer todas las versiones, y ser señalado solo por ser una persona pública. Estoy acostumbrado a ello", inició.

"Sin embargo, creo que es momento de dejar de recibir las balas, que no solo me afectan a mí sino a mi familia, por ello, no pararé hasta que este tedioso episodio se esclarezca", añadió en Instagram.

Entre las revelaciones que hiciera el sábado en TV, Nicola Porcella dijo sufrir depresión y tomar cuatro pastillas diarias para tratarla.

Asimismo, negó en más de una ocasión haber dopado a Paula Ávila o a la Miss Trujillo Claudia Meza. Asimismo, anunció acciones legales contra Magaly Medina, André Castañeda y el canal ATV.

Nicola Porcella está alejado temporalmente de los programas "Esto es guerra" y "Estás en todas".