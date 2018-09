Nicola Porcella cuando lo llamaron "puerta": "No era actor en ese momento" | VIDEO

El integrante de "Esto es guerra", Nicola Porcella, contó detalles de su ingreso a la televisión y recordó algunos pasajes de su carrera en la pantalla chica, entre ellos cuando fue criticado por su incursión en la actuación.

Porcella debutó en la actuación con un personaje importante en la recordada telenovela "Ven, baila quinceañera", donde compartió roles con su expareja Angie Arizaga. Esta producción fue su primera aparición en telenovelas y se ganó muchas críticas.

La actriz Jely Reátegui, quien en entrevista para El Comercio en 2016, tildó de "puertas" a Nicola Porcella y Angie Arizaga, pues decía que cuando los veía actuar era como ver a "dos puertas hablando" porque no "transmitían nada".

Jely Reátegui sobre Nicola y Angie: "Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles" (VIDEO: El Comercio)

Dos años después de este incidente, Nicola Porcella se pronunció y reveló cómo se sintió cuando Jely Reátegui lo calificó de "puerta".

"Cuando salen a criticarme yo no era actor y no podía separar lo personal de lo profesional. Jely no era mi amiga, pero habíamos trabajado juntos. Lo que me molestó fue que me aconsejaba muchas veces cuando me veía mal. Ella me decía: 'Nicola, tranquilo, ya va a pasar'", contó el ‘guerrero’ al programa "Estás en todas".

"Cuando ella sale a hablar yo ya había regresado con Angie, y nos molestó porque (Jely) sabía lo que había pasado. Ella salió a decir que somos dos puertas porque cuando actuábamos juntos no transmitíamos nada", continuó el modelo.

"Nunca más hable con ella, solo le dije que no era ético lo que había hecho. También me equivoqué porque di a entender que Jely lo hizo por fama, pero no necesitaba eso. Fue la calentura de que hayan pasado tantas cosas para que ella, que había estado trabajando conmigo, me critique en vez de ayudarme", puntualizó Nicola Porcella.

Por otro lado, el integrante de ‘Esto es guerra’ también hizo un mea culpa frente a las críticas por el contenido de los programas realities, pero se justificó diciendo que cuando empezaron todavía estaban "creciendo".

"Yo creo que nos pagan por divertir a la gente. Sí soy consciente que se han cometido muchos errores, nosotros como personajes, pero la gente no entiende que somos personas normales que estábamos creciendo", contó Nicola al popular 'Choca' Mandros.

Luego, Nicola Porcella reveló qué fue lo que más le costó de estar en televisión y que su vida sea expuesta siempre.

"Lo que más me ha costado es mi privacidad, siento que le entregué la mayor parte de mi vida al programa ("Esto es guerra"). He sido bien camiseta y siento que le di tanto que en algún momento perdí mi vida, ya no me pertenecía, sino le pertenecía a la gente y ellos decidían", precisó Porcella.