“La Casa de los Famosos México” ha ganado gran popularidad no solo en su país de origen, sino también en nuestra región. Y es que Nicola Porcella, ex chico reality, es parte de esta temporada, ganándose el cariño de todos los televidentes, quienes “envidian” la supuesta relación que tiene con Wendy Guevara, quien también es parte del programa.

Sin embargo, en esta ocasión acudió a sus compatriotas para pedirles que lo ayuden votando por él para no ser eliminado de la competencia, pese a que en la primera semana del programa parecía no soportar la presión y tenía ganas de retirarse por voluntad propia.

El ex capitán de Las Cobras se tomó un momento para mandarle un tierno saludo a su hijo pequeño que lo espera en casa antes de dirigirse a sus seguidores.

“Si llegamos a la final, vas a venir si o si ‘Cucho’. De ahí nos vamos a ir de paseo, vamos a conocer un montón de lugares acá en México. Te amo y te extraño mucho”, expresó.

“A todos los que me siguen muchas gracias. Esperemos a ver si nos salvamos este domingo y seguimos avanzando. Este reality es el más fuerte de todos, no saben lo que es, uno se vuelve loco acá dentro”, agregó haciendo notar lo difícil que fue para él mantenerse en competencia.

“Espero, por favor, que la gente de Perú también me esté apoyando. Bien o mal, también estoy representando allá (en Perú). Es un reality complicado y espero que no me estén ‘chancando’ como toda la vida, sino recibiendo un poco más de apoyo”, finalizó.