A través de unos videos publicados en su Storie de Instagram, Nicola Porcella volvió a pronunciarse sobre el incidente que protagonizó en la cola de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Como se recuerda, el viernes 11 de marzo, el exintegrante de “Esto es Guerra” fue insultado por decenas de personas luego que se salteara la cola de Migraciones. El modelo salió a defenderse y aseguró que el personal de dicho organismo lo invitó a pasar primero.

“Estaba en la cola de Migraciones haciendo mi cola, no conocía a nadie, una chica se me acerca y me dice: ‘Hola Nicola, ¿Cómo estás? ¿Quieres pasar? Ya normal, y paso con los dos chicos que estaban a mi lado y la gente comenzó a gritarme: ¡cómo lo van a dejar pasar a él! pero solo me han dicho pasa”, comentó Porcella.

“Paso siguiente tuve que regresar a mi sitio..., sentí como si hubiera fallado el penal de Cuevita, pero bueno así pasa, ya está. Moraleja de la noche, si están en la cola de Migraciones y alguien que trabaja allí que pasen por otro lado, no pasen porque 500 personas los va a estar p...: ¡Que chu... pasas!”, agregó.

Sin embargo, un día después del hecho, Porcella volvió a aparecer en Instagram para retractarse. El modelo aseguró que no fue personal de Migraciones el que lo ayudó.

“Acá para contarles un poquito, después de hablar con muchas personas de lo que pasó ayer, no fue el personal de Migraciones el que me hizo pasar, el que me dijo vengan por acá, fue otra persona y como ya pasó, ya me gritaron, ya lo dejo ahí porque no quiero que esta persona se perjudique en su trabajo, más en estos tiempos”, comentó.

Finalmente, Nicollla señaló que volvía a mencionar el tema para poder hacer la aclaración: “Así que nada era para hacer esta aclaración y ya tema cerrado, una más a mi lista”, comentó en el clip compartido en su Storie de Instagram.

Nicola Porcella aclara vía Instagram

