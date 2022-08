Nicola Porcella visitó el set del programa matutino “D’ Mañana” y no pudo evitar ser consultado por su expareja Angie Arizaga y la actual relación que mantiene con el chico reality Jota Benz.

El exintegrante de “Esto es Guerra” aseguró que no mantiene ninguna amistad con Arizaga ni con Jota Benz.

“No sigo a Jota Benz porque no es amigo mío, yo sigo a mis amigos (en Instagram)”, puntualizó el modelo. Y luego el popular ‘Metiche’ le preguntó si habría una posibilidad de tener un acercamiento con su expareja.

“¿No habría la oportunidad que tú pudieras conversar con Angie y que haya una relación de compañerismo?”, preguntó ‘Metiche’.

Tras escucharlo, Porcella dijo tajantemente que no debido a que su historia con Angie Arizaga es cosa del pasado. Incluso, aceptó que sí fue una relación tóxica.

“No, para nada, no doy vuelta, no somos amigos ni nada. (Sé que fue una relación tóxica y complicada, dijo Metiche), Sí, porque hay muchas cosas que nunca se hablaron y yo no estuve de acuerdo, para mí es pasado, yo marqué un antes y un después, para atrás no, no tengo por qué hablar. Le deseo lo mejor, pero de ahí a que yo quiera entablar una amistad es distinto”, precisó.

Antes de cambiar de tema, Nicola Porcella dejó en claro que no asistiría a la posible boda de Angie Arizaga y Jota Benz.

“No voy (si me invitan al matrimonio), lo que pasa es que ya pasó hace muchos años. No estoy con ella desde el 2018, es un tema cerrado. Cada uno por su lado, el tema de Angie ya me aburre”, finalizó.