Nicola Porcella hizo una impactante revelación en una de las recientes ediciones de “Reto 4 Elementos”, programa de Televisa en el que participa. Y es que el polémico chico reality dejó sorprendidos a todos cuando contó que intentó quitarse la vida cuando fue acusado de agredir a Angie Arizaga, su expareja.

Todo ocurrió cuando el también modelo explicaba que muchas personas juzgaban su forma de competir y la confundían con que era un mal perdedor y señaló que él siempre trató de no juzgar a la gente porque no sabe su pasado. Fue en ese momento que recordó este triste episodio de su vida.

“Me acusaron de muchas cosas que no eran verdad. La prensa se ensañó conmigo y era todos los días cámaras en mi casa, todos los días contra mi familia. Me acusaron de maltrato, cuando nunca fue así y nunca se probó. Mi problema fue que nunca me defendí”, recordó.

En ese sentido, mostró un tatuaje que tiene en su antebrazo y que se lo hizo para recordar este momento: se trata de un punto y coma “que significa que ‘venciste un suicidio’ y yo lo vencí. No quería seguir, me rendí, cosa que no hago fácilmente”.

“Levantarse y decir: ‘Estoy acá’, ver a toda tu familia llorando... Perdí todo lo que yo les di, ver a mi mamá volver a trabajar y mi hijo, que al final se sentaron a hablar conmigo y me dijeron: ‘Si tú te vas, con quién se queda tu hijo’... Y tenían razón”, se le escucha decir.

Pero eso no fue todo, ya que Nicola Porcella compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que precisó que nunca había hablado de este tema, pero que en el programa le dieron la oportunidad de hacerlo para “de alguna manera sacarlo”.

“Lo único que les pudo decir es que hubo un momento en el que me rendí después de tanta acusación falsa, de quedarme sin trabajo, sin muchos amigos y sin motivación para seguir. Tomé una decisión errónea pensando que era lo mejor y lo que iba a darme paz a mi y a mi familia”, agregó.

“Hoy puedo decirles que sobreviví y que nunca nada está perdido, que puedes sentir que el mundo está tu contra y no entiendes porque, pero siempre hay una salida y alguien ahí para ayudarte. Soy un guerrero que vino a este mundo a no rendirse por mi y mi familia. Recuerden cuando sientan que tocaron fondo no hay mas salida que ir para arriba y sino pueden solos, busquen ayuda y no se rindan”, finalizó.