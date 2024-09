¡Con el uno por ciento! Nicola Porcella, exintegrante de “Esto es guerra”, reconoció haber perdido la humildad durante su participación en el reality peruano, admitiendo que junto a sus compañeros llegaron a creerse “intocables” debido a su breve éxito en televisión. Sin embargo, tras enfrentar una serie de polémicas y fracasos mediáticos, Nicola aseguró haber aprendido a valorar y agradecer el apoyo que recibe.

Durante una entrevista con el periodista Mathías Brivio, para su canal de YouTube, el finalista de “La casa de los Famosos” dijo: “[...] Perdimos el piso en Perú. No tú (refiriéndose a Mathias), sino los guerreros (participantes del “reality”) porque nos hicieron creer que éramos estrellas y no lo éramos. Nos hicieron creer intocables. Perdimos el piso y dejamos de ser agradecidos”.

Aprendió a ser agradecido





En ese sentido, el también presentador de televisión aseguró que su fracaso mediático en Perú lo llevó a renacer artísticamente, y gozar el éxito en la actualidad, pero en México. “[...] Me pasó con la caída fue aprender a ser agradecido con el que te da chamba, con tu casa televisora, con la gente, porque al final, son ellos quienes te ponen donde estás”, añadió. “Porque si no te consumen o no te quieren ver, no estarás en pantalla, al final somos un producto. En Perú se perdió mucho eso. En “Esto es Guerra” se perdió eso porque nos hicieron sentir estrellas que no éramos ”, finalizó.

Porcella fue enfático al señalar que, aunque eran populares, nunca llegaron a ser verdaderas estrellas. “Éramos populares, no estrellas. Estrella es alguien como Sebastián Rulli, que ha construido una carrera”, señaló, comparándose con figuras consolidadas del medio artístico en México. De ese modo, el artista también dijo que, durante su etapa como “guerrero” fue solo una celebridad.

Nicola Porcella reconoce a Magaly Medina como estrella televisiva





Asimismo, aprovechó en destacar las trayectorias de famosos peruanos, incluso a la comunicadora Magaly Medina, con quien ha tenido diversos enfrentamientos públicos. Entre los personajes a quien reconoció, estuvieron Gisela Valcárcel, Johanna San Miguel y el propio Mathías Brivio, quien lo entrevistó en México.

“[...] Los verdaderos nombres son Gisela Valcárcel, tú (Mathías Brivio), Johanna San Miguel, Magaly Medina; ellos han forjado una trayectoria. Nosotros estábamos empezando a construir, pero no lo hicimos de la manera correcta. Éramos celebridades, no artistas”, dijo, para luego advertir que por su fama, no se preocuparon en formarse académicamente: “Pensábamos que todo lo teníamos fácil, pero nos olvidamos de prepararnos”.

¿Por qué Nicola Porcella es famoso en México?





Como se recuerda, después de un periodo de silencio mediático en Perú, el ex chico reality Nicola Porcella se trasladó a México para incursionar en la televisión de ese país. Participó en el reality “La casa de los famosos”, donde alcanzó la final junto a la influencer Wendy Guevara. Gracias al éxito del programa de convivencia, Porcella fue incorporado como panelista y conductor en diversos magazines de espectáculos. Además, participó en novelas, como “El amor no tiene recetas”, donde interpretó a Kenzo Figueroa, un personaje que entabla una relación amorosa con una mujer transgénero.