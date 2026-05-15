Nicola Porcella mostró su respaldo hacia Alejandra Baigorria tras las imágenes que involucran a su esposo, Said Palao, en una reunión en un yate en Argentina junto a otros integrantes de ‘Esto es Guerra’ con modelos extranjeras, asegurando que la empresaria merece “ser feliz”.

Al ser entrevistado por América Espectáculos, Porcella criticó que sus excompañeros difundieron la ubicación de su viaje, lo cual, en sus palabras, facilitó el trabajo de los reporteros para registrar el encuentro.

“Burros son los únicos que van a decir dónde van a hacer una despedida de solteros”, manifestó el exchico ‘reality’, quien además deslindó de responsabilidades a Patricio Parodi por encontrarse actualmente soltero.

Aunque se le vio de fiesta en Argentina con modelos extranjeras, Nicola afirmó que Said sigue enamorado de la empresaria y que, al ser ambos personas adultas, sabrán resolver sus diferencias y la situación de su matrimonio en privado.

“Alejandra es una mujer que merece ser feliz, ha pasado mucho en su vida y merece ser querida y amada”, comentó. “Creo que Said la ama. No he visto videos ni nada… ellos sabrán lo que ocurre tras cuatro paredes; son adultos y resolverán sus asuntos”, agregó.

Mario Irivarren reaparece en una entrevista para aclarar su situación sentimental, responder sobre las polémicas recientes y comentar su decisión de alejarse de la televisión para enfocarse en sus negocios y su vida personal.

El mencionado ‘ampay’, emitido por ‘Magaly TV La Firme’ en marzo de 2026, mostró a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en un yate en el Delta del Tigre, en Argentina, acompañados de bebidas alcohólicas y varias mujeres.

Aunque las imágenes la afectaron, la modelo no ha revelado si se distanciará de su esposo, con quien se casó en abril pasado, o si optará por separarse.

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