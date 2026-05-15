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El exparticipante se refirió a la reunión que Said tuvo en un yate en Argentina, en compañía de Mario Irivarren, Patricio Parodi y modelos extranjeras. | Foto: Difusión / Composición EC
El exparticipante se refirió a la reunión que Said tuvo en un yate en Argentina, en compañía de Mario Irivarren, Patricio Parodi y modelos extranjeras. | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Nicola Porcella mostró su respaldo hacia Alejandra Baigorria tras las imágenes que involucran a su esposo, Said Palao, en una reunión en un yate en Argentina junto a otros integrantes de ‘Esto es Guerra’ con modelos extranjeras, asegurando que la empresaria merece “ser feliz”.

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