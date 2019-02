"El valor de la verdad": Nicola Porcella revela que Claudia Meza fue su invitada | VIDEO

Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y señaló que su único motivo para presentarse al programa era contar su versión de los hechos y decir la verdad sobre el polémico caso de la fiesta de Asia, donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas.

En la tercera pregunta de las 21 seleccionadas, Nicola Porcella confirmó que fue él quien invitó a la modelo a la reunión, porque consideraba que tenían un vínculo amistoso.

“Primero me sorprendió mucho ver a Claudia sentada hablando de todo esto. Claudia salió en un programa a decir que no me veía meses. Estuvo conmigo una semana antes en mi casa ayudándome a limpiar una herida porque tuve una infección”, señaló Nicola Porcella.

Incluso el chico reality mostró conversaciones de Whatsapp con la reina de belleza:“Claudia Meza me saludó en mi cumpleaños, donde ella me dice que las malas noticias no me afecten y yo le digo que sí, pero que me molesta porque no tengo nada que ver en esto y ella me dice esté que tranquilo”.

Nicola Porcella continuó expresando que ella estuvo de acuerdo con la fiesta y que le fastidia que "de alguna forma lo involucre en el problema".



“Ella no dice que yo (la drogué), sino (que fue drogada) por una amigo mío, ella dice que yo estuve involucrado. Ella da a entender que yo le quise dar un trago para que alguien más se aproveche de ella”.

Como se recuerda, Claudia Meza al igual de Poly Ávila acudieron a la comisaría de Asia para denunciar que habían sido drogadas en la fiesta donde también participó Nicola Porcella en Asia.



“El valor de la verdad” regresó a las pantallas de Latina bajo la conducción de Beto Ortiz, tras tres años de ausencia. Su último invitado fue Carlos Galdós, quien respondió 18 preguntas y se llevó 15,000 soles.