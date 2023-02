Nicola Porcella es uno de los chicos realitys más de reconocidos de los programas de competencias como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. Como ya se ha hecho costumbre, cada vez que uno de los integrantes va como invitado en las entrevistas virtuales de Mario Irivarren y la ‘China’ Fabianne, se animó a revelar cuánto es que le pagaban.

Nicola Porcella deja en shock al contar cuánto ganaba en ‘Esto es Guerra’

El excompetidor de ‘Esto es guerra’ reveló que hizo su casting en ‘Combate’, programa que en su momento era líder en su horario; sin embargo, nunca pudo dejar de ser postulante.

“Me dijeron que me pagarían 600 dólares. Yo dije ‘pucha, 800 dólares’, creo que le quitaron 200 dólares a Jenko del Río (también postulante). En ese tiempo, los participantes ganaban 1500″, reveló. Posteriormente, Nicola Porcella fue invitado para pertenecer al nuevo programa que le tenía que dar pelea a ‘Combate’, ‘Esto es guerra’.

“‘Combate’ se enteró de que estaban creando eso y nos pidieron volver. Jenko sí volvió porque ‘Esto es Guerra’ era solo un proyecto, me dijo que allá era más seguro. Ellos (América TV) me ofrecían 1200 dólares y ‘Combate’ 2000. Me reuní con los productores y les dije que me quedaría porque me dieron chamba cuando yo la necesitaba (‘Canta Si Puedes’), solo por eso. Nunca me imaginé que se volvería una locura”.

Luego, cuando obtuvo mayor fama, es decir, en su mejor momento, el programa ‘Esto es guerra’ le pagaba 10.000 dólares. Pero comparado con los mejores sueldos de ‘Combate’, “no era mucho”.

Cabe recordar que, después de algunos años, ‘Esto es guerra’, expulsaría a Nicola Porcella del programa por haber participado de “La Fiesta del terror”. Es así que entró a “Guerreros México 2020″, siendo su primer sueldo 3.500 dólares.

MIR AQUÍ EL VIDEO Nicola Porcella aclara por qué no está en Esto es Guerra

¿Cómo ingresó Nicola Porcella a los programas realitys?

En un inicio, Nicola Porcella comentó que su primera experiencia en televisión no fue “Esto es guerra”, ni “Combate”, sino más bien, el modelo se dio a conocer en “Very Verano” y “Canta Si Puedes”. Fue en estos programas donde Porcella logró obtener la atención de los productores.

“Estaba en Aura y me encontré con Peter Fajardo, le dije que estaba sin chamba y que estaba por nacer mi hijo. Él me dijo que uno de los modelos de ‘Canta Si Puedes’ se iba, lo llamé el domingo y así entré. Por ese mes, me pagaron 1200 dólares, no había ganado eso en mi vida”, dijo Nicola Porcella frente a Mario Irivarren y Fabianne Hayashida.