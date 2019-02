"El valor de la verdad": Nicola Porcella revela detalle poco conocido de su vida

Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y, si bien la mayoría de las preguntas han estado relacionadas a la polémica fiesta en Asia, una pregunta sobre su vida personal reveló una triste verdad.

A la pregunta sobre si es depresivo, tras los segundos de tensión característicos del programa, Nicola Porcella reveló que sí padece de dicha enfermedad.

Luego, el ex guerrero narró pormenores de la enfermedad que padece y admitió que es una irresponsabilidad beber licor a pesar de los medicamentos que se suministra.

“Para mí es un tema muy delicado, muy poca gente lo sabe, es una enfermedad que hace sufrir mucho a mi familia, yo vivo con mi mamá por eso, porque no me pueden dejar solo porque me hundo a veces. No puedo meterme nada porque tomo pastillas hace mucho tiempo (…) Es una irresponsabilidad mía [beber licor]. Tomo ansiolíticos en las noches. Tomo cuatro pastillas al día”, expresó Nicola Porcella.

“El valor de la verdad” regresó a las pantallas de Latina bajo la conducción de Beto Ortiz, tras tres años de ausencia. Su último invitado fue Carlos Galdós, quien respondió 18 preguntas y se llevó 15,000 soles.