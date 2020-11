El sábado 7 de noviembre, Nicola Porcella se presentó en el set de “Estás en Todos” generando especulaciones sobre su posible retorno al programa como conductor. Sin embargo, el modelo se encargó de desmentir dichos rumores.

La expareja de Angie Arizaga señaló que no tiene planeado retornar a la conducción del programa. “(El sábado) fui a ‘Estás en todas’ como invitado, para presentar una nota que me habían hecho en mi casa. Ahorita mis planes son otros, pero igual es chévere reencontrarse con los chicos, no tengo nada ver con el programa”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

Al ser consultado sobre sus planes de volver al reality de competencia “Esto es Guerra”, Porcella sostuvo que no ha recibido ninguna propuesta. “Nunca descarto nada, pero no está en mis planes, tampoco me lo han propuesto. Mi idea es seguir en México, pero me quedo en Perú hasta fin de año”, dijo el también modelo.

Como se recuerda, Porcella fue conductor de “Estás en todas”; sin embargo, fue separado del espacio tras la difusión de un vídeo donde se le ve discutiendo con su expareja, Angie Arizaga.

“Este programa siempre ha estado dedicado a la diversión, a pasar un buen rato. Pero queremos hacer un alto para explicarles que hasta la semana pasada quien era co-conductor ya no va a estar con nosotros, Nicola (Porcella)”, dijo el popular ‘Choca’ cuando dio a conocer la noticia. “No estoy de acuerdo con ninguna de las actitudes que se vieron en ese video, ni con ningún acto de violencia”, agregó.

