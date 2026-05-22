Mediante un desgarrador y extenso mensaje en sus redes sociales, el ‘influcencer’ peruano Nicola Porcella lamentó el fallecimiento de su primo Gonzalo, a quien consideraba un hermano, compartiendo fotografías de su infancia y adolescencia para recordar el vínculo familiar que los unía.

“Estoy escribiendo esto sin todavía asimilar que ya no estás. Me gustaría entender la forma en que Dios y la Virgen obran , para comprender por qué alguien tan bueno, que solo vivió para su familia, tuvo que irse”, expresó en la publicación sin detallar la causa de su muerte.

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De ese modo, el modelo resaltó que Gonzalo fue como un hermano mayor que estuvo presente en las etapas más importantes de su vida, y le agradeció de forma póstuma por haberlo cuidado desde la niñez.

“Gracias por cuidarme desde niño, por preocuparte por mí, por esas noches en las que dejabas de salir con tus amigos para quedarte jugando Nintendo, por ayudarme a crecer, por no dejarme solo y por hacerlo hasta tus últimos días”, señaló.

Finalmente, Porcella cerró su pronunciamiento con el compromiso de brindar soporte económico y emocional a la esposa, la madre y los hijos del fallecido.

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“Te prometo que, así como cuidaste de mí, Adri y yo vamos a hacer lo mismo con Gaelito y Constanza. Y no te preocupes por Jime, mi tía, y Paula porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada”, sentenció.

Figuras públicas como Mathías Brivio, Hugo García, Raysa Ortíz y Andrea Legarreta expresaron sus condolencias al actor, quien además reportó dificultades logísticas para viajar a Lima tras extraviar su billetera en un vuelo comercial.

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