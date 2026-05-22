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Ante la muerte de su familiar, el exchico 'reality' hizo una emotiva promesa | Foto: Archivo GEC
Ante la muerte de su familiar, el exchico 'reality' hizo una emotiva promesa | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Mediante un desgarrador y extenso mensaje en sus redes sociales, el ‘influcencer’ peruano Nicola Porcella lamentó el fallecimiento de su primo Gonzalo, a quien consideraba un hermano, compartiendo fotografías de su infancia y adolescencia para recordar el vínculo familiar que los unía.

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