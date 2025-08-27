De regreso en Perú, Nicola Porcella volvió a convertirse en protagonista de titulares, aunque esta vez no por un proyecto artístico, sino por un gesto que generó revuelo en la prensa de espectáculos. Durante su llegada a las instalaciones de América Televisión, el exintegrante de Esto es Guerra rechazó tajantemente una invitación para ingresar al set de América Hoy.

“Con ustedes no” , respondió con gesto serio al reportero que lo esperaba, provocando una ola de reacciones en redes sociales. La escena fue transmitida en vivo y mostró a un Nicola más firme y reservado, decidido a controlar con cuidado los espacios en los que da declaraciones.

Poco después, el actor explicó los motivos de su decisión. “ Yo no tengo por qué hablar con todo el mundo, no tengo la necesidad. Si voy a hablar con alguien es con quien yo decida. Si uno comete un error lo van a hablar, pero si le buscan ‘los cinco pies al gato’, ahí me molesta”, comentó, reafirmando su postura de marcar límites con ciertos programas.

El episodio puso en evidencia el cambio en la vida del también llamado ‘Capitán Histórico de las Cobras’. De ser una figura polémica de realitys en Perú, pasó a conquistar al público mexicano en importantes proyectos televisivos, lo que parece haberle dado una nueva visión sobre cómo manejar su exposición mediática.

En paralelo, el nombre de Porcella también sonó por su vida personal. Recientemente fue captado llegando a su casa junto a la modelo argentina Flor Ortola, con quien incluso caminaba de la mano. Las imágenes desataron rumores de un romance, pero el propio Nicola salió a desmentirlos.

“ Hay solo una buena amistad con Flor. Hemos estado con un montón de gente, no solo los dos. Seguimos la fiesta en mi casa, había más amigos. No, no hay nada”, aclaró en entrevista con Amor y Fuego.

A pesar de ello, la cercanía entre ambos continúa siendo tema de conversación en redes sociales. Porcella, sin embargo, ha dejado claro que su prioridad es mantener la prudencia, proteger su vida privada y enfocarse en los proyectos profesionales que lo siguen consolidando como uno de los peruanos más queridos en la televisión internacional.