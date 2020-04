El exintegrante de “Esto es guerra”, Nicola Porcella, contó en sus redes sociales que junto a un grupo de amigos lograron reunir canastas de víveres para apoyar a más de 100 familias de bajos recursos en el Callao.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de “Todo por amor” compartió un video donde él y sus amigos llevan las canastas a las familias más vulnerables del Callao.

“Quiero agradecer a este gran grupo humano que desde el momento que nos juntamos se movieron por todos lados para poder llegar a la cuota para comprar los víveres para estas 102 familias del Callao”, escribió Porcella en su publicación.

“A pesar del riesgo y de que la mayoría tiene familiares vulnerables se pusieron la camiseta y lograron el objetivo. También quiero darle las gracias a todas las personas que se unieron desde sus casas y nos apoyaron con lo que pudieron para poder llevarles un poco de alegría a estas personas”, añadió el modelo en su mensaje de agradecimiento.

Asimismo, el ‘exguerrero’, en una reciente entrevista con el diario Trome, manifestó sentirse feliz porque a partir del lunes 20 de abril estrenará la novela donde participó, “Te volveré a encontrar”, a través de América Televisión.

“Mucha gente pensó que no aparecería, pero gracias a Dios los problemas quedaron en el pasado, va a pasar más de un año y, en ese momento, yo puse un punto y decidí cambiar muchas cosas en mi vida. Estoy en otra etapa, tranquilo, me ha ido muy bien en la conducción y quiero agradecerle al público por su recibimiento y a quienes me apoyaron”, contó Nicola a Trome.

