Nicola Porcella canceló sus planes de trabajar en México, país al que planeaba emigrar desde hace varios meses para continuar con su carrera artística luego de su paso por el ‘reality’ “Guerreros” de Televisa. El modelo explicó que el principal motivo para quedarse en Perú es su familia. La decisión la tomó luego que su padre Francesco Porcella se contagiara de COVID-19.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, el exintegrante de “Esto es guerra” explicó que el principal motivo para quedarse en Perú es su familia. La decisión la tomó luego que su padre Francesco Porcella se contagiara de COVID-19.

“Está complicado... Ya no quiero volver a pasar lo que pasó con mi papá. Me imagino qué si les pasa algo a mi mamá, a mi hermano o algún familiar y yo estoy lejos, la verdad es que no. He decidido quedarme”, manifestó Porcella en entrevista con “América Espectáculos”.

Asimismo, el exchico reality y actor solicitó el apoyo de sus seguidores para una causa social de la que forma parte junto a Casa Huaycos y Respira Lurín para la construcción de una planta de oxígeno en dicho distrito. “Se va a recaudar fondos, pueden comenzar a hacer sus donaciones”, precisó.

Recientemente, Nicola Porcella utilizó su cuenta de Instagram para compartir un extenso mensaje luego que el Décimo Primer Juzgado Penal de Lima fallara a su favor en primera instancia en el juicio de difamación que interpuso contra la presentadora Magaly Medina.

El enfrentamiento legal entre Magaly Medina y Nicola Porcella inició en 2019. En ese entonces, Porcella presentó una demanda contra la conductora de televisión por difamación agravada por el caso de las modelos que denunciaron haber sido dopadas en una fiesta en Asia.

